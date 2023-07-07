***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.07.2023 16:28
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167354
BIST
'
17:596.191
En Düşük
|Değişim
|: 0,81%
|| 49,92
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5926,0889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0161
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5928,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1378
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:591.620,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,46
|Açılış
|: 1.620,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SKTAS
|3,75
|30.689.275
|% 33,93
|
|HKTM
|55,00
|193.356.384
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.592.704
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|685.878.350
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|211.680.784
|% -9,97
|
|MACKO
|88,80
|344.328.243
|% -8,45
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|PETUN
|59,90
|42.346.409
|% -4,39
|
|ULUSE
|175,00
|172.834.462
|% -4,11
|
|ASTOR
|82,40
|8.446.423.829
|% 5,84
|
|THYAO
|215,50
|6.425.844.473
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,45
|5.389.702.404
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.368.607.353
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.561.467.914
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.389.702.404
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,59
|603.216.691
|% 0,56
|
|DOHOL
|10,93
|1.566.019.340
|% 5,30
|
|YKBNK
|12,95
|1.851.130.765
|% -0,54
|
|KRDMD
|24,22
|2.831.192.470
|% 4,58
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0728
|26,0889
|% 0,06
|
|Euro
|28,5427
|28,5617
|% 0,48
|
|Sterlin
|33,3355
|33,5027
|% 0,62
|
|Frank
|29,1965
|29,3723
|% 0,62
|
|Riyal
|6,9273
|6,9621
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|17,02
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|17,74
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.434
|10.685
|19,00
|
|Yarım
|5.225
|5.367
|10,00
|
|Çeyrek
|2.621
|2.684
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,39
|0,33
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|1,17
|