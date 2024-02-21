***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
21.02.2024 17:27
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251112
BIST
'
17:329.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -81,75
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3231,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0938
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3233,5578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1097
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:322.021,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,57
|Açılış
|: 2.021,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:30
|VESTL
|91,30
|3.370.270.590
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|423.702.996
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|82.807.160
|% 9,99
|
|KFEIN
|171,80
|124.231.298
|% 9,99
|
|AYCES
|1.371,00
|340.165.641
|% -9,98
|
|BAYRK
|45,82
|239.894.951
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.377.905
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|MIATK
|74,90
|9.177.902.303
|% 8,79
|
|THYAO
|279,00
|7.658.797.661
|% -0,80
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|KONTR
|287,25
|5.560.473.572
|% 8,29
|
|ZOREN
|6,04
|2.457.767.377
|% 2,55
|
|EREGL
|48,48
|14.841.234.136
|% -2,30
|
|EKGYO
|10,70
|2.543.688.825
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,36
|5.922.630.052
|% -0,21
|
|ODAS
|10,36
|1.925.351.784
|% 5,50
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9982
|31,0034
|% 0,30
|
|Euro
|33,5399
|33,5561
|% 0,32
|
|Sterlin
|39,0393
|39,2351
|% 0,34
|
|Frank
|35,0905
|35,3019
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2424
|8,2838
|% 0,30
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,45
|962,62
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,39
|2.028,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45USAK
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 143, 651 adet işlem
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17:44ALFAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 601, 043 adet işlem
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17:43XU100
Endeks 9, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 129, 107.00 milyon TL de
-
17:43KRSTL
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 995, 150 adet işlem
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17:41IHYAY
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 124 adet işlem