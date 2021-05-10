***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2021 17:21
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GAK 04/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935865
BIST
17:111.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 19,87
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.461
En Düşük
1.448
17:118,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0245
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:1110,0541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:11488,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,07
|Açılış
|: 488,86
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:11
|INVEO
|132,00
|106.645.569
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.548.615
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.743.887
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.610.457
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.112.864
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,60
|111.762.282
|% -6,03
|
|PEKGY
|1,30
|54.952.286
|% -5,80
|
|GARAN
|7,82
|1.381.135.377
|% 1,30
|
|PETKM
|6,63
|1.025.226.662
|% 1,53
|
|THYAO
|13,22
|841.175.855
|% 1,77
|
|KRDMD
|8,70
|818.642.030
|% 2,59
|
|KOZAL
|129,90
|780.616.749
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,16
|434.394.968
|% 1,41
|
|GARAN
|7,82
|1.381.135.377
|% 1,30
|
|PETKM
|6,63
|1.025.226.662
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,87
|232.716.932
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,70
|818.642.030
|% 2,59
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2564
|8,2585
|% 0,30
|
|Euro
|10,0468
|10,0541
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,6226
|11,6809
|% 1,23
|
|Frank
|9,1385
|9,1936
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1952
|2,2062
|% 0,29
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|11,26
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,30
|
Seans Raporu
17:11
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17:24BRKSN
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, TKNSA, INVEO, CANTE, IHGZT, YONGA, TGSAS