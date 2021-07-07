***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 16:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947752
BIST
16:251.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:258,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7038
En Düşük
8,6528
16:2510,2806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:25503,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 503,51
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:25
|TUREX
|10,52
|19.783.344
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.198.765
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.005.129
|% 9,57
|
|TUCLK
|13,96
|69.459.608
|% 8,30
|
|PRKAB
|12,73
|29.812.540
|% 8,25
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|999.420.418
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,13
|609.340.679
|% 3,03
|
|THYAO
|13,95
|531.122.935
|% 0,50
|
|AKBNK
|5,36
|514.906.293
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|499.799.478
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|499.799.478
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.442.567
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|999.420.418
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,36
|514.906.293
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,13
|609.340.679
|% 3,03
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|4,76
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.321
|3.403
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.646
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,53
|
Seans Raporu
16:25
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16:38PRKAB
Yüzde 8.42 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 963 adet işlem
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16:37PRKAB
Yüzde 8.33 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 423, 820 adet işlem
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16:36IDGYO
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 520, 609 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SAHOL, AKBNK
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, FROTO, YKBNK