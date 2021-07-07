***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 16:33
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947756
BIST
16:291.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:298,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7070
En Düşük
8,6528
16:2910,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:29503,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,99
|Açılış
|: 503,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TUREX
|10,52
|19.789.635
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.204.319
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.016.446
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,06
|70.072.126
|% 9,08
|
|PRKAB
|12,79
|30.474.532
|% 8,76
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,76
|1.002.870.939
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,13
|611.598.906
|% 3,03
|
|THYAO
|13,92
|569.551.660
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,37
|527.118.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|500.025.599
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|500.025.599
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|172.612.435
|% -6,77
|
|GARAN
|8,76
|1.002.870.939
|% 1,74
|
|AKBNK
|5,37
|527.118.287
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|611.598.906
|% 3,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7049
|8,7070
|% 0,24
|
|Euro
|10,2787
|10,2860
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9659
|12,0259
|% 0,13
|
|Frank
|9,3600
|9,4164
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|4,76
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.321
|3.403
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.646
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,53
|
Seans Raporu
16:29
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16:44KRDMA
Yüzde 5.09 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 592, 281 adet işlem
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16:43PSDTC
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16:42LOGO
Yüzde 7.13 oranında artışla 37.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 789, 064 adet işlem
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16:41BASGZ
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 182, 900 adet işlem