***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 16:33
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947757
BIST
17:501.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:508,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5010,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:50505,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,55
|Açılış
|: 505,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:50
|TUREX
|10,52
|19.887.808
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.253.629
|% 9,71
|
|PRKAB
|12,89
|63.493.052
|% 9,61
|
|AGYO
|2,29
|37.736.442
|% 9,57
|
|KONYA
|966,40
|120.226.646
|% 7,38
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,67
|1.268.891.313
|% 0,70
|
|THYAO
|13,81
|719.855.689
|% -0,50
|
|KRDMD
|7,11
|704.423.704
|% 2,75
|
|AKBNK
|5,36
|685.477.084
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,27
|580.867.640
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,27
|580.867.640
|% 2,25
|
|GARAN
|8,67
|1.268.891.313
|% 0,70
|
|PEKGY
|1,24
|180.022.771
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,36
|685.477.084
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|704.423.704
|% 2,75
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6993
|8,7056
|% 0,22
|
|Euro
|10,2658
|10,2853
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9496
|12,0096
|% -0,01
|
|Frank
|9,3670
|9,4235
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3146
|2,3262
|% 0,24
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,40
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-1,53
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem