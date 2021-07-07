***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 16:34
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947758
BIST
17:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:008,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,6910
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7067
En Düşük
8,6528
17:0010,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:00505,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,44
|Açılış
|: 505,39
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TUREX
|10,52
|19.847.106
|% 9,93
|
|TUCLK
|14,15
|81.962.163
|% 9,78
|
|IDGYO
|1,92
|25.209.079
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.429.154
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,83
|35.849.996
|% 9,10
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,74
|1.069.451.133
|% 1,51
|
|KRDMD
|7,17
|643.578.317
|% 3,61
|
|THYAO
|13,89
|616.511.746
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,36
|573.076.335
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|502.180.099
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|502.180.099
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|174.593.172
|% -6,02
|
|GARAN
|8,74
|1.069.451.133
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|573.076.335
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,17
|643.578.317
|% 3,61
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7039
|8,7067
|% 0,24
|
|Euro
|10,2685
|10,2757
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9745
|12,0345
|% 0,20
|
|Frank
|9,3648
|9,4213
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% 0,15
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|9,96
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.330
|3.413
|4,12
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|2,00
|
|Çeyrek
|807
|826
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,15
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:10XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 988.00 milyon TL de
-
17:09KRONT
Yüzde 4.60 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 908 adet işlem
-
17:07ITTFH
Yüzde 5.41 oranında artışla 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 640, 202 adet işlem
-
17:06TUCLK
Yüzde 9.62 oranında artışla 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 046, 092 adet işlem
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 39 artarak (% 0.69 ) 1, 229