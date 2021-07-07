***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 16:34
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947760
BIST
17:591.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:598,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:5910,2684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:59504,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,03
|Açılış
|: 504,98
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PRKAB
|12,93
|67.341.661
|% 9,95
|
|TUREX
|10,52
|19.898.170
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.135.468
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.349.817
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.430.257
|% 9,57
|
|TKURU
|215,20
|8.061.932
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,10
|1.491.738
|% -9,78
|
|DENGE
|2,15
|2.249.992
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|534.280
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,25
|180.593.825
|% -6,02
|
|GARAN
|8,69
|1.323.473.940
|% 0,93
|
|THYAO
|13,85
|762.459.300
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,13
|715.469.026
|% 3,03
|
|AKBNK
|5,37
|699.006.736
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|598.389.756
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|598.389.756
|% 2,70
|
|GARAN
|8,69
|1.323.473.940
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,25
|180.593.825
|% -6,02
|
|AKBNK
|5,37
|699.006.736
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,13
|715.469.026
|% 3,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6996
|8,7027
|% 0,19
|
|Euro
|10,2628
|10,2684
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0084
|% -0,02
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,68
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|-1,43
|
Seans Raporu
17:59
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17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
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17:57IZFAS
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17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
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17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem