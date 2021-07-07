***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2021 16:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
06/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947762
BIST
16:371.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:378,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7062
En Düşük
8,6528
16:3710,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:37504,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,63
|Açılış
|: 504,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,89
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TUREX
|10,52
|19.818.239
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.208.946
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.111.570
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,11
|76.894.123
|% 9,46
|
|PRKAB
|12,87
|32.152.843
|% 9,44
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.010.706.767
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,12
|625.900.176
|% 2,89
|
|THYAO
|13,92
|585.784.648
|% 0,29
|
|AKBNK
|5,37
|548.133.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|500.445.632
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|500.445.632
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|172.950.271
|% -6,02
|
|GARAN
|8,75
|1.010.706.767
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,37
|548.133.920
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|625.900.176
|% 2,89
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6966
|8,7010
|% 0,17
|
|Euro
|10,2688
|10,2753
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9817
|12,0418
|% 0,26
|
|Frank
|9,3656
|9,4220
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3123
|2,3239
|% 0,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,07
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.322
|3.404
|-4,72
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|-2,28
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,41
|
Seans Raporu
16:37
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