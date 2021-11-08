***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:04
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975763
BIST
16:251.603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 19,08
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.604
En Düşük
1.589
16:259,7339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:2511,2782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0590
|Açılış
|: 11,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:25570,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,50
|Açılış
|: 570,48
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
570,53
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:25
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.424.023
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|87.554.510
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|14.901.437
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|153.405.069
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.876.628
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|115.163.989
|% -5,78
|
|NUGYO
|11,14
|27.526.521
|% -5,19
|
|GSRAY
|3,93
|170.160.590
|% -4,84
|
|THYAO
|17,96
|2.342.873.045
|% 1,76
|
|GARAN
|10,67
|2.043.982.393
|% 0,57
|
|PETKM
|7,06
|1.686.915.934
|% 5,69
|
|ASELS
|17,00
|776.268.236
|% 1,67
|
|KRDMD
|7,24
|666.131.848
|% 2,55
|
|PETKM
|7,06
|1.686.915.934
|% 5,69
|
|TSKB
|1,63
|355.051.316
|% 3,82
|
|GARAN
|10,67
|2.043.982.393
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,02
|549.934.109
|% 0,33
|
|THYAO
|17,96
|2.342.873.045
|% 1,76
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7307
|9,7339
|% 0,57
|
|Euro
|11,2677
|11,2782
|% 0,53
|
|Sterlin
|13,1509
|13,2169
|% 0,96
|
|Frank
|10,6036
|10,6675
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5890
|2,6020
|% 0,63
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|0,73
|
|Altın Gr.
|569
|570
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.762
|3.819
|21,00
|
|Tam
|3.745
|3.839
|22,36
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,81
|
|Çeyrek
|908
|929
|5,41
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|0,07
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|0,57
|