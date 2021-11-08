***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:06
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975766
BIST
16:111.603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 19,22
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.604
En Düşük
1.589
16:119,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:1111,2904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0712
|Açılış
|: 11,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2904
En Düşük
11,1772
16:11569,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,38
|Açılış
|: 569,35
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
569,78
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:11
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.417.346
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|14.603.502
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|87.218.041
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|151.237.221
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.803.992
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,86
|113.182.323
|% -5,94
|
|NUGYO
|11,10
|25.743.089
|% -5,53
|
|GSRAY
|3,92
|167.203.384
|% -5,08
|
|THYAO
|17,97
|2.326.943.288
|% 1,81
|
|GARAN
|10,70
|1.969.286.754
|% 0,85
|
|PETKM
|7,04
|1.524.714.064
|% 5,39
|
|ASELS
|16,97
|727.098.580
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,24
|656.173.806
|% 2,55
|
|TSKB
|1,62
|352.163.668
|% 3,18
|
|PETKM
|7,04
|1.524.714.064
|% 5,39
|
|GARAN
|10,70
|1.969.286.754
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,01
|527.643.811
|% 0,00
|
|THYAO
|17,97
|2.326.943.288
|% 1,81
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7397
|9,7442
|% 0,67
|
|Euro
|11,2812
|11,2904
|% 0,63
|
|Sterlin
|13,1529
|13,2188
|% 0,97
|
|Frank
|10,6064
|10,6703
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5889
|2,6019
|% 0,63
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|2,01
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.762
|3.819
|21,00
|
|Tam
|3.745
|3.839
|21,57
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,43
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|0,60
|
Seans Raporu
16:11
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16:24ALCAR
Yüzde 4.25 oranında artışla 306.50 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 447 adet işlem
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16:23XU100
Endeks 1, 603 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 18, 059.00 milyon TL de
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16:23PETKM
Yüzde 5.39 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 127, 242 adet işlem
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16:19PETKM
Yüzde 5.39 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 761, 098 adet işlem
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 71 artarak (% 1.06 ) 1, 408