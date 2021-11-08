***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:07
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975767
BIST
16:531.605
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 21,50
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.607
En Düşük
1.589
16:539,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:5311,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0362
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:53570,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 4,18
|Açılış
|: 570,15
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.430.817
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|87.954.847
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|VERTU
|25,68
|84.713.347
|% 9,93
|
|BASGZ
|22,72
|13.559.819
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|161.887.804
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,08
|29.356.523
|% -5,70
|
|BJKAS
|5,88
|117.764.843
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,93
|172.659.942
|% -4,84
|
|THYAO
|17,94
|2.461.874.400
|% 1,64
|
|GARAN
|10,67
|2.163.116.363
|% 0,57
|
|PETKM
|7,11
|1.824.653.518
|% 6,44
|
|ASELS
|17,02
|838.166.408
|% 1,79
|
|SISE
|8,97
|728.867.631
|% 1,82
|
|PETKM
|7,11
|1.824.653.518
|% 6,44
|
|TSKB
|1,64
|412.952.581
|% 4,46
|
|GARAN
|10,67
|2.163.116.363
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,02
|586.022.103
|% 0,33
|
|THYAO
|17,94
|2.461.874.400
|% 1,64
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7246
|9,7275
|% 0,50
|
|Euro
|11,2569
|11,2619
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,1452
|13,2111
|% 0,91
|
|Frank
|10,5969
|10,6608
|% 0,27
|
|Riyal
|2,5885
|2,6015
|% 0,61
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|2,50
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,48
|
|Cumhuriyet
|3.772
|3.829
|31,00
|
|Tam
|3.749
|3.843
|26,33
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|12,74
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,48
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Seans Raporu
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