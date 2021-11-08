***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2021 16:12
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975772
BIST
16:431.604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 20,58
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.605
En Düşük
1.589
16:439,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
16:4311,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0546
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
16:43569,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,16
|Açılış
|: 569,13
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:43
|METRO
|1,43
|37.424.606
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.430.817
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|15.418.196
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|87.915.611
|% 9,97
|
|BASGZ
|22,72
|13.457.329
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|161.744.891
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,09
|29.084.007
|% -5,62
|
|BJKAS
|5,88
|117.651.816
|% -5,62
|
|GSRAY
|3,93
|172.478.145
|% -4,84
|
|THYAO
|17,96
|2.431.522.538
|% 1,76
|
|GARAN
|10,66
|2.137.840.217
|% 0,47
|
|PETKM
|7,06
|1.736.034.147
|% 5,69
|
|ASELS
|17,03
|818.003.719
|% 1,85
|
|SISE
|8,95
|717.196.563
|% 1,59
|
|TSKB
|1,64
|410.505.603
|% 4,46
|
|PETKM
|7,06
|1.736.034.147
|% 5,69
|
|GARAN
|10,66
|2.137.840.217
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,03
|574.902.684
|% 0,66
|
|THYAO
|17,96
|2.431.522.538
|% 1,76
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7351
|9,7389
|% 0,62
|
|Euro
|11,2676
|11,2738
|% 0,49
|
|Sterlin
|13,1443
|13,2102
|% 0,91
|
|Frank
|10,5991
|10,6629
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5873
|2,6003
|% 0,57
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|2,63
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,29
|
|Cumhuriyet
|3.764
|3.821
|23,00
|
|Tam
|3.745
|3.839
|21,71
|
|Yarım
|1.810
|1.857
|10,50
|
|Çeyrek
|908
|928
|5,25
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,32
|83,32
|0,58
|