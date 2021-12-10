***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982601
BIST
14:082.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,28
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:0813,9032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1160
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:0815,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0927
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:08788,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,27
|Açılış
|: 788,31
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:06
|EUHOL
|2,31
|22.343.680
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|73.832.860
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.361.250
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,46
|3.612.469.391
|% 2,09
|
|SISE
|15,66
|1.395.205.780
|% 1,69
|
|KRDMD
|10,52
|1.356.650.595
|% 0,19
|
|PETKM
|9,18
|1.272.905.510
|% 2,68
|
|TUPRS
|171,70
|969.143.671
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,54
|543.425.551
|% 0,40
|
|THYAO
|22,46
|3.612.469.391
|% 2,09
|
|PETKM
|9,18
|1.272.905.510
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,52
|1.356.650.595
|% 0,19
|
|YKBNK
|3,56
|427.055.653
|% -1,39
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8717
|13,8897
|% 0,74
|
|Euro
|15,6385
|15,6630
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,1899
|18,2811
|% 0,08
|
|Frank
|14,8940
|14,9837
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6751
|3,6935
|% 0,29
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,09
|
|Altın Gr.
|792
|792
|4,45
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.220
|5.350
|28,31
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|13,70
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,27
|