***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982603
BIST
13:532.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
13:5313,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0660
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
13:5315,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0231
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
13:53783,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -3,43
|Açılış
|: 783,82
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler13:52
|HEDEF
|5,39
|73.660.844
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.339.010
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.253.507
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|6.476.979
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|80.445.479
|% 9,79
|
|PRKAB
|64,80
|13.730.342
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.128.650
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|6.716.770
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|1.019.202
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|85.210.796
|% -9,82
|
|THYAO
|22,44
|3.576.364.203
|% 2,00
|
|SISE
|15,58
|1.347.939.484
|% 1,17
|
|KRDMD
|10,51
|1.321.851.941
|% 0,10
|
|PETKM
|9,16
|1.220.805.010
|% 2,46
|
|TUPRS
|171,90
|956.206.457
|% 4,31
|
|EKGYO
|2,54
|535.579.727
|% 0,40
|
|THYAO
|22,44
|3.576.364.203
|% 2,00
|
|PETKM
|9,16
|1.220.805.010
|% 2,46
|
|KRDMD
|10,51
|1.321.851.941
|% 0,10
|
|YKBNK
|3,56
|408.350.551
|% -1,39
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8376
|13,8487
|% 0,45
|
|Euro
|15,5885
|15,6279
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,0751
|18,1657
|% -0,56
|
|Frank
|14,7967
|14,8858
|% -0,49
|
|Riyal
|3,6515
|3,6698
|% -0,36
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,29
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.182
|5.313
|-8,24
|
|Yarım
|2.505
|2.570
|-3,98
|
|Çeyrek
|1.256
|1.285
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,20
|