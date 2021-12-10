***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982604
BIST
13:552.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,28
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
13:5513,8753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0881
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
13:5515,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0494
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
13:55787,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 787,20
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler13:53
|HEDEF
|5,39
|73.648.506
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.339.010
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.230.024
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|6.476.979
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|80.445.479
|% 9,79
|
|PRKAB
|64,80
|13.730.342
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.128.650
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|6.716.770
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|1.019.202
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|85.205.199
|% -9,82
|
|THYAO
|22,44
|3.571.982.196
|% 2,00
|
|SISE
|15,63
|1.333.775.196
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,50
|1.316.709.662
|% 0,00
|
|PETKM
|9,18
|1.205.390.903
|% 2,68
|
|TUPRS
|172,20
|954.531.426
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,54
|535.565.293
|% 0,40
|
|THYAO
|22,44
|3.571.982.196
|% 2,00
|
|PETKM
|9,18
|1.205.390.903
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,50
|1.316.709.662
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|408.181.752
|% -1,66
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8469
|13,8617
|% 0,54
|
|Euro
|15,6117
|15,6284
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,2217
|18,3131
|% 0,25
|
|Frank
|14,9131
|15,0029
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6804
|3,6989
|% 0,43
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,50
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,02
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.214
|5.344
|22,54
|
|Yarım
|2.520
|2.585
|10,91
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,45
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,76
|0,00
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,21
|