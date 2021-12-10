***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:46
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982605
BIST
14:252.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,39
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:2513,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1021
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:2515,6637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0679
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:25791,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,10
|Açılış
|: 791,34
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:25
|HEDEF
|5,39
|73.870.008
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.356.187
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.586.790
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,40
|3.659.840.739
|% 1,82
|
|SISE
|15,66
|1.520.950.470
|% 1,69
|
|KRDMD
|10,58
|1.494.180.952
|% 0,76
|
|PETKM
|9,21
|1.409.958.958
|% 3,02
|
|TUPRS
|171,50
|984.137.884
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,54
|560.910.583
|% 0,40
|
|THYAO
|22,40
|3.659.840.739
|% 1,82
|
|PETKM
|9,21
|1.409.958.958
|% 3,02
|
|KRDMD
|10,58
|1.494.180.952
|% 0,76
|
|YKBNK
|3,54
|447.406.563
|% -1,94
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8599
|13,8893
|% 0,74
|
|Euro
|15,6222
|15,6637
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,2901
|18,3818
|% 0,63
|
|Frank
|14,9647
|15,0549
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6929
|3,7114
|% 0,77
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,00
|
|Altın Gr.
|791
|791
|4,10
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.214
|5.346
|24,47
|
|Yarım
|2.520
|2.586
|11,84
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,23
|