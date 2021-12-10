***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:46
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982607
BIST
14:132.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,12
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1313,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1360
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1315,6965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1007
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:13790,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,07
|Açılış
|: 790,32
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:11
|EUHOL
|2,31
|22.343.680
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|73.843.096
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.431.333
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|SISE
|15,67
|1.429.903.873
|% 1,75
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|TUPRS
|172,00
|974.637.183
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,55
|543.605.331
|% 0,79
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,55
|432.580.653
|% -1,66
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8961
|13,9234
|% 0,99
|
|Euro
|15,6640
|15,7040
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,2147
|18,3060
|% 0,21
|
|Frank
|14,9167
|15,0065
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6801
|3,6986
|% 0,42
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,50
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,02
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.214
|5.344
|22,54
|
|Yarım
|2.520
|2.585
|10,91
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,45
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,76
|0,00
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,21
|
Seans Raporu
14:11
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14:23RNPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 15.91 lira fiyatla işlem gören hissede 844, 308 adet işlem
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14:22XU030
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14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, THYAO, TRKCM
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14:22
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RALYH, SONME
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14:22XU100
Endeks 2, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 23, 267.00 milyon TL de