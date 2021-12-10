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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.12.2021 11:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982609


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BIST USD EURO ALTIN
14:112.032
Değişim :  0,02% |  0,50
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.031  
En Yüksek
2.043 En Düşük
2.016
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,31 22.343.680 % 10,00  
HEDEF 5,39 73.843.096 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 13.431.333 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
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14:11 Alış Satış %  
Dolar 13,8961 13,9234 % 0,99  
Euro 15,6640 15,7040 % 0,69  
Sterlin 18,2147 18,3060 % 0,21  
Frank 14,9167 15,0065 % 0,32  
Riyal 3,6801 3,6986 % 0,42  
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14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -4,50  
Altın Gr. 790 790 3,02  
Cumhuriyet 5.237 5.316 22,00  
Tam 5.214 5.344 22,54  
Yarım 2.520 2.585 10,91  
Çeyrek 1.264 1.293 5,45  
Gümüş.Ons 21,87 21,92 -0,06  
Gümüş Gr. 9,74 9,76 0,00  
B. Petrol 74,63 74,63 0,21  
Seans Raporu 14:11
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