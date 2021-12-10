***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982612
BIST
13:572.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,29
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
13:5713,8842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0970
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
13:5715,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0563
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
13:57787,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 787,20
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|HEDEF
|5,39
|73.744.135
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.339.010
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.294.571
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,48
|3.596.954.120
|% 2,18
|
|SISE
|15,64
|1.374.803.221
|% 1,56
|
|KRDMD
|10,51
|1.346.499.647
|% 0,10
|
|PETKM
|9,17
|1.229.924.739
|% 2,57
|
|TUPRS
|171,80
|962.693.931
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,55
|543.339.674
|% 0,79
|
|THYAO
|22,48
|3.596.954.120
|% 2,18
|
|PETKM
|9,17
|1.229.924.739
|% 2,57
|
|KRDMD
|10,51
|1.346.499.647
|% 0,10
|
|YKBNK
|3,56
|420.865.899
|% -1,39
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8708
|13,8842
|% 0,70
|
|Euro
|15,6347
|15,6521
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,1784
|18,2696
|% 0,01
|
|Frank
|14,8869
|14,9766
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6728
|3,6912
|% 0,22
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,29
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.182
|5.313
|-8,24
|
|Yarım
|2.505
|2.570
|-3,98
|
|Çeyrek
|1.256
|1.285
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,20
|