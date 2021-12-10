***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:49
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982614
BIST
14:102.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,31
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:1013,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1362
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:1015,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1082
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:10788,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,64
|Açılış
|: 788,89
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:08
|EUHOL
|2,31
|22.343.680
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|73.843.096
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.431.333
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|SISE
|15,67
|1.429.903.873
|% 1,75
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|TUPRS
|172,00
|974.637.183
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,55
|543.605.331
|% 0,79
|
|THYAO
|22,48
|3.622.260.220
|% 2,18
|
|PETKM
|9,18
|1.317.729.426
|% 2,68
|
|KRDMD
|10,54
|1.385.301.097
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,55
|432.580.653
|% -1,66
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8855
|13,9032
|% 0,84
|
|Euro
|15,6404
|15,6885
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,2231
|18,3145
|% 0,26
|
|Frank
|14,9154
|15,0053
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6801
|3,6986
|% 0,42
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,09
|
|Altın Gr.
|792
|792
|4,45
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.220
|5.350
|28,31
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|13,70
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,27
|