***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.12.2021 11:50
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982615
BIST
11:502.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,42
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:5013,8794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0922
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:5015,6826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0868
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:50789,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,69
|Açılış
|: 789,94
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:50
|EUHOL
|2,31
|21.976.531
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|11.266.173
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|79.207.069
|% 9,79
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|81.069.924
|% -9,82
|
|PCILT
|13,73
|132.091.178
|% -9,19
|
|THYAO
|22,46
|2.658.350.454
|% 2,09
|
|KRDMD
|10,55
|1.012.523.167
|% 0,48
|
|SISE
|15,43
|933.557.245
|% 0,19
|
|PETKM
|9,09
|723.967.797
|% 1,68
|
|ASELS
|24,66
|693.351.544
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,55
|500.135.782
|% 0,79
|
|THYAO
|22,46
|2.658.350.454
|% 2,09
|
|TSKB
|1,61
|177.165.399
|% -1,23
|
|ODAS
|1,60
|169.289.776
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,55
|1.012.523.167
|% 0,48
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8697
|13,8794
|% 0,67
|
|Euro
|15,6348
|15,6826
|% 0,56
|
|Sterlin
|18,2679
|18,3595
|% 0,51
|
|Frank
|14,9569
|15,0470
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6873
|3,7058
|% 0,62
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-3,39
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,88
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|0,01
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,30
|
Seans Raporu
11:50
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-
12:00METUR
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 291, 629 adet işlem
-
11:59CRDFA
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 996, 664 adet işlem
-
11:58VANGD
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 6.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 843 adet işlem
-
11:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SASA, AKBNK
-
11:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 53 kaybederek (% -0.25 ) 1, 799