***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 18:49
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992256
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,7965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0099
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0457
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59796,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,88
|Açılış
|: 796,43
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7926
|13,7978
|% -0,06
|
|Euro
|15,6310
|15,6728
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,6619
|18,7555
|% -0,28
|
|Frank
|14,8510
|14,9404
|% -0,83
|
|Riyal
|3,6676
|3,6860
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,27
|81,27
|-0,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
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17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
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17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem