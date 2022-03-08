***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008103
BIST
13:492.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,41
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:4914,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1226
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:4915,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1856
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:49935,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,75
|Açılış
|: 935,39
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:49
|KOZAA
|25,52
|395.276.514
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.789.945
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.353.205
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|172.850.296
|% 9,92
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,09
|49.939.889
|% -7,16
|
|USAK
|1,39
|36.280.113
|% -6,08
|
|SELVA
|17,83
|35.817.290
|% -4,96
|
|DAGHL
|11,60
|726.508
|% -4,21
|
|KRDMD
|15,17
|3.817.987.706
|% 4,98
|
|THYAO
|25,92
|3.182.956.653
|% 0,08
|
|EREGL
|35,34
|1.747.390.472
|% 2,20
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.789.945
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.131.010.719
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,17
|3.817.987.706
|% 4,98
|
|YKBNK
|3,67
|579.383.752
|% 0,82
|
|THYAO
|25,92
|3.182.956.653
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,12
|237.211.637
|% 0,95
|
|GARAN
|11,78
|1.131.010.719
|% 0,26
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4922
|14,4948
|% 0,85
|
|Euro
|15,8042
|15,8316
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9670
|19,0621
|% 0,98
|
|Frank
|15,5603
|15,6540
|% 0,63
|
|Riyal
|3,8515
|3,8708
|% 0,87
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|8,30
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,20
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,52
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,49
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,24
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,39
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,92
|