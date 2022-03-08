***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:21
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008146
BIST
13:282.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,96
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:2814,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1277
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:2815,8064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1604
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:28934,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 11,48
|Açılış
|: 934,12
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KOZAA
|25,52
|394.975.200
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.228.921.622
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.288.941
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,09
|151.422.069
|% 9,02
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|48.231.655
|% -6,86
|
|USAK
|1,39
|35.894.436
|% -6,08
|
|SELVA
|17,90
|35.434.565
|% -4,58
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|KRDMD
|15,08
|3.672.704.381
|% 4,36
|
|THYAO
|25,88
|3.119.634.301
|% -0,08
|
|EREGL
|35,24
|1.706.602.849
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.228.921.622
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.101.362.633
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,08
|3.672.704.381
|% 4,36
|
|YKBNK
|3,67
|578.611.123
|% 0,82
|
|THYAO
|25,88
|3.119.634.301
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,13
|235.596.256
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.101.362.633
|% 0,26
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4965
|14,4967
|% 0,87
|
|Euro
|15,7833
|15,8058
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,9624
|19,0575
|% 0,96
|
|Frank
|15,5455
|15,6391
|% 0,53
|
|Riyal
|3,8519
|3,8712
|% 0,88
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|10,40
|
|Altın Gr.
|934
|934
|11,48
|
|Cumhuriyet
|6.188
|6.282
|151,00
|
|Tam
|6.162
|6.318
|160,67
|
|Yarım
|2.978
|3.056
|77,72
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|38,86
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,31
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,54
|