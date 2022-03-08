***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:21
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008147
BIST
13:392.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,72
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:3914,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1283
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:3915,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1853
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:39936,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,53
|Açılış
|: 936,17
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:37
|BAGFS
|14,37
|41.176.636
|% 7,80
|
|ERBOS
|106,10
|31.818.915
|% 4,22
|
|DITAS
|21,48
|7.021.371
|% 4,17
|
|ALGYO
|31,60
|23.721.243
|% 3,74
|
|ASELS
|25,10
|839.746.906
|% 3,29
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|USAK
|1,39
|36.143.367
|% -6,08
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|MARTI
|1,98
|5.549.212
|% -3,41
|
|DAGHL
|11,70
|699.372
|% -3,39
|
|KRDMD
|15,15
|3.751.810.368
|% 4,84
|
|THYAO
|25,94
|3.160.893.141
|% 0,15
|
|EREGL
|35,24
|1.726.895.187
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.427.433
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.125.359.492
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,15
|3.751.810.368
|% 4,84
|
|YKBNK
|3,66
|578.959.060
|% 0,55
|
|THYAO
|25,94
|3.160.893.141
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,13
|237.030.264
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.125.359.492
|% 0,26
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4919
|14,4936
|% 0,84
|
|Euro
|15,7926
|15,8202
|% 1,11
|
|Sterlin
|18,9680
|19,0631
|% 0,99
|
|Frank
|15,5497
|15,6434
|% 0,56
|
|Riyal
|3,8511
|3,8704
|% 0,85
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,00
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,08
|
|Cumhuriyet
|6.188
|6.282
|151,00
|
|Tam
|6.164
|6.320
|162,64
|
|Yarım
|2.979
|3.057
|78,68
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|39,33
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,56
|