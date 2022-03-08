***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:21
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008148
BIST
13:382.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 25,93
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:3814,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1283
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:3815,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1853
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:38936,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,36
|Açılış
|: 935,21
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:36
|KOZAA
|25,52
|395.127.580
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.163.827
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.302.120
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,10
|152.280.869
|% 9,11
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|48.524.307
|% -6,86
|
|USAK
|1,39
|36.033.753
|% -6,08
|
|SELVA
|17,96
|35.526.691
|% -4,26
|
|SANEL
|7,82
|3.396.516
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,10
|3.690.197.591
|% 4,50
|
|THYAO
|25,94
|3.147.339.810
|% 0,15
|
|EREGL
|35,24
|1.720.724.680
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.163.827
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.124.014.852
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,10
|3.690.197.591
|% 4,50
|
|YKBNK
|3,66
|578.760.843
|% 0,55
|
|THYAO
|25,94
|3.147.339.810
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,13
|236.405.564
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.124.014.852
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4920
|14,4989
|% 0,88
|
|Euro
|15,7808
|15,8027
|% 1,00
|
|Sterlin
|18,9572
|19,0522
|% 0,93
|
|Frank
|15,5462
|15,6399
|% 0,54
|
|Riyal
|3,8515
|3,8708
|% 0,87
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|9,24
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,08
|
|Cumhuriyet
|6.188
|6.282
|151,00
|
|Tam
|6.164
|6.320
|162,64
|
|Yarım
|2.979
|3.057
|78,68
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|39,33
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,18
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,33
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,33
|