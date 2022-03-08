***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:22
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008150
BIST
13:492.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,32
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:4914,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1247
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:4915,8177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1717
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:49935,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,75
|Açılış
|: 935,39
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KOZAA
|25,52
|395.275.596
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.722.417
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.323.704
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|172.706.393
|% 9,92
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,09
|49.434.620
|% -7,16
|
|USAK
|1,39
|36.271.653
|% -6,08
|
|SELVA
|17,83
|35.773.668
|% -4,96
|
|DAGHL
|11,60
|726.508
|% -4,21
|
|KRDMD
|15,14
|3.791.132.337
|% 4,78
|
|THYAO
|25,88
|3.176.496.140
|% -0,08
|
|EREGL
|35,26
|1.738.911.186
|% 1,97
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.722.417
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.130.790.411
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,14
|3.791.132.337
|% 4,78
|
|YKBNK
|3,67
|579.227.809
|% 0,82
|
|THYAO
|25,88
|3.176.496.140
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,12
|237.206.515
|% 0,95
|
|GARAN
|11,78
|1.130.790.411
|% 0,26
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4913
|14,4995
|% 0,89
|
|Euro
|15,8049
|15,8315
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9780
|19,0732
|% 1,04
|
|Frank
|15,5635
|15,6572
|% 0,65
|
|Riyal
|3,8528
|3,8721
|% 0,90
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|9,16
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,11
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,52
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,49
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,24
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,39
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,07
|