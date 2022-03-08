***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 13:23
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008153
BIST
13:082.021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 23,44
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:0814,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1261
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:0815,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1489
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:08935,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,66
|Açılış
|: 935,30
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:07
|KOZAA
|25,52
|394.500.017
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.223.570.121
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.143.787
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,10
|139.901.492
|% 9,11
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|46.824.610
|% -6,86
|
|USAK
|1,40
|34.986.154
|% -5,41
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|SELVA
|18,07
|34.458.552
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,09
|3.586.157.537
|% 4,43
|
|THYAO
|25,86
|3.016.942.474
|% -0,15
|
|EREGL
|35,20
|1.663.351.069
|% 1,79
|
|KOZAL
|144,60
|1.223.570.121
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.042.061.366
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,09
|3.586.157.537
|% 4,43
|
|YKBNK
|3,67
|546.577.529
|% 0,82
|
|THYAO
|25,86
|3.016.942.474
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,13
|223.328.171
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.042.061.366
|% 0,26
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4906
|14,4978
|% 0,87
|
|Euro
|15,7764
|15,8041
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,9667
|19,0618
|% 0,98
|
|Frank
|15,5419
|15,6355
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8518
|3,8712
|% 0,88
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|6,25
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,66
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.292
|161,00
|
|Tam
|6.166
|6.322
|164,82
|
|Yarım
|2.980
|3.058
|79,73
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|39,86
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,32
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,73
|