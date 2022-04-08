***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 11:12
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017759
BIST
11:242.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,44
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:2414,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:2416,0432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0631
En Düşük
15,9947
11:24915,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,91
|Açılış
|: 915,86
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MZHLD
|34,12
|2.689.886
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|16.996.567
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.531.099
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.148.446
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|2.937.976
|% -9,78
|
|DERIM
|4,85
|4.613.312
|% -3,00
|
|ARMDA
|95,80
|5.188.485
|% -2,74
|
|PSDTC
|29,72
|7.559.284
|% -2,62
|
|PSDTC
|29,72
|7.559.284
|% -2,62
|
|GARAN
|13,19
|2.811.598.778
|% 4,60
|
|THYAO
|35,52
|995.073.489
|% -0,28
|
|ASELS
|26,52
|931.873.537
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,38
|836.782.664
|% 4,23
|
|YKBNK
|4,55
|754.553.039
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,64
|731.051.900
|% 3,13
|
|GARAN
|13,19
|2.811.598.778
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,55
|754.553.039
|% 3,64
|
|ODAS
|2,21
|222.816.561
|% 4,74
|
|AKBNK
|8,38
|836.782.664
|% 4,23
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7465
|14,7536
|% 0,11
|
|Euro
|16,0165
|16,0432
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,1884
|19,2846
|% -0,07
|
|Frank
|15,7121
|15,8067
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 0,13
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-1,11
|
|Altın Gr.
|915
|915
|0,43
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,20
|
Seans Raporu
11:24
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11:39NATEN
Yüzde 7.01 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 204, 899 adet işlem
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11:38XU100
Endeks 2, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 16, 675.00 milyon TL de
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11:37IHLAS
Yüzde 5.08 oranında artışla 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 939, 303 adet işlem
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11:36TIRE
Yüzde 7.22 oranında artışla 13.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 104, 516 adet işlem
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11:35DAGHL
Yüzde 6.70 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 853 adet işlem