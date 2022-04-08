***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 11:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017772
BIST
12:192.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 32,48
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:1914,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:1916,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0196
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:19916,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 916,70
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MZHLD
|34,12
|3.316.158
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.654.226
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.894.335
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.845.975
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.844.790
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,20
|11.562.412
|% -4,33
|
|PSDTC
|29,20
|11.562.412
|% -4,33
|
|PSDTC
|29,20
|11.562.412
|% -4,33
|
|PSDTC
|29,20
|11.562.412
|% -4,33
|
|GARAN
|13,15
|3.168.823.964
|% 4,28
|
|THYAO
|35,52
|1.139.276.953
|% -0,28
|
|ASELS
|26,56
|1.010.866.750
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,34
|942.497.865
|% 3,73
|
|PETKM
|9,87
|856.263.120
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,63
|811.133.590
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|3.168.823.964
|% 4,28
|
|ODAS
|2,19
|413.427.687
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|818.298.907
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,34
|942.497.865
|% 3,73
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,20
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|-1,83
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,89
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|