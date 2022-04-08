***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 11:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017764
BIST
14:092.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,41
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:0914,7568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:0916,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:09916,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,20
|Açılış
|: 916,16
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:09
|MZHLD
|34,12
|3.392.826
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.900.350
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.308.543
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.238.925
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.882.134
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|12.029.137
|% -6,40
|
|PSDTC
|29,34
|13.875.900
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|13.875.900
|% -3,87
|
|GARAN
|13,11
|3.692.375.533
|% 3,97
|
|THYAO
|35,64
|1.554.344.879
|% 0,06
|
|ASELS
|26,58
|1.179.758.406
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,26
|1.172.428.912
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,63
|1.041.163.376
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|1.041.163.376
|% 2,73
|
|GARAN
|13,11
|3.692.375.533
|% 3,97
|
|ODAS
|2,17
|581.572.203
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,51
|983.979.561
|% 2,73
|
|AKBNK
|8,26
|1.172.428.912
|% 2,74
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7515
|14,7568
|% 0,13
|
|Euro
|16,0372
|16,0477
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1793
|19,2755
|% -0,12
|
|Frank
|15,7170
|15,8117
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,26
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-1,19
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|
Seans Raporu
14:09
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14:23XU100
Endeks 2, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 26, 126.00 milyon TL de
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14:23SUMAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 806 adet işlem
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14:22OLMK
Yüzde 4.66 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 088, 147 adet işlem
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14:20KLKIM
Yüzde 6.93 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 362, 508 adet işlem
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14:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, FROTO, TTKOM