***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
04/2022 Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029579
BIST
11:172.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -38,47
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1715,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0852
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1716,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:17915,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,57
|Açılış
|: 915,20
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:17
|GLBMD
|7,15
|10.341.762
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.442.711
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.770.607
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,75
|50.856.460
|% 8,49
|
|ACSEL
|55,15
|10.040.688
|% 7,19
|
|LIDFA
|6,21
|438.910
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|49.839.795
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.656
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.301.438
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.835.486
|% -7,37
|
|THYAO
|41,82
|1.135.545.325
|% -0,90
|
|SISE
|19,64
|779.277.997
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,13
|746.316.340
|% -3,24
|
|EREGL
|33,22
|537.225.958
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|509.736.278
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|271.177.782
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,64
|345.293.235
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,57
|201.580.480
|% -2,19
|
|ODAS
|2,35
|117.996.358
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,13
|746.316.340
|% -3,24
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3829
|15,3871
|% 0,56
|
|Euro
|16,1298
|16,1784
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7115
|18,8053
|% 0,12
|
|Frank
|15,3870
|15,4796
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0884
|4,1089
|% 0,51
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-2,26
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,85
|