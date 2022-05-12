***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
04/2022 Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029576
BIST
10:512.415
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -39,33
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:5115,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0835
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3943
En Düşük
15,2578
10:5116,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0368
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:51915,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,75
|Açılış
|: 915,39
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
915,44
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:51
|GLBMD
|7,15
|9.986.014
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.172.835
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.572.638
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,77
|44.937.385
|% 8,68
|
|ULUUN
|11,07
|144.961.516
|% 6,65
|
|LIDFA
|6,21
|400.328
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|28.651.179
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|488.916
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.975.267
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,43
|2.154.672
|% -9,94
|
|THYAO
|41,76
|807.185.998
|% -1,04
|
|SISE
|19,66
|682.732.666
|% -1,50
|
|KRDMD
|16,23
|579.074.232
|% -2,64
|
|EREGL
|33,24
|474.621.278
|% -2,64
|
|ASELS
|23,20
|429.819.854
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,71
|263.542.536
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,65
|291.588.100
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,59
|169.000.649
|% -1,64
|
|ODAS
|2,34
|100.866.465
|% -4,49
|
|KRDMD
|16,23
|579.074.232
|% -2,64
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3776
|15,3854
|% 0,55
|
|Euro
|16,1224
|16,1708
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7163
|18,8102
|% 0,15
|
|Frank
|15,3941
|15,4868
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0856
|4,1060
|% 0,44
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,11
|