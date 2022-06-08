***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:46
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035693
BIST
14:072.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,64
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
14:0717,1683
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4141
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1710
En Düşük
16,7519
14:0718,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,5139
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4872
En Düşük
17,8912
14:071.019,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.019,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,68
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:07
|EMKEL
|2,61
|26.276.807
|% 9,66
|
|FONET
|12,10
|46.277.709
|% 9,40
|
|ULUUN
|22,44
|306.482.387
|% 8,93
|
|TMSN
|31,28
|269.033.041
|% 8,09
|
|TUKAS
|12,86
|157.811.277
|% 7,44
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|OYYAT
|77,40
|44.286.689
|% -8,94
|
|RYGYO
|4,53
|62.133.109
|% -8,48
|
|RALYH
|11,86
|53.349.677
|% -7,70
|
|TOASO
|68,90
|1.072.983.054
|% -6,07
|
|THYAO
|49,38
|3.313.576.958
|% 1,90
|
|SISE
|23,08
|2.104.713.120
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,34
|1.248.382.932
|% 1,46
|
|EREGL
|35,04
|1.193.378.579
|% 0,98
|
|SASA
|44,28
|1.181.320.880
|% 1,84
|
|SEGYO
|1,28
|330.001.576
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|463.456.509
|% 0,70
|
|TSKB
|2,43
|362.878.474
|% 0,83
|
|DOHOL
|4,19
|535.891.869
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,84
|563.434.747
|% -0,82
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1600
|17,1683
|% 2,47
|
|Euro
|18,4471
|18,4872
|% 2,86
|
|Sterlin
|21,4652
|21,5729
|% 2,08
|
|Frank
|17,4981
|17,6035
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5618
|4,5847
|% 2,44
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,60
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,34
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|155,00
|
|Tam
|6.769
|6.940
|155,58
|
|Yarım
|3.272
|3.357
|75,26
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|37,63
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,11
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|
Seans Raporu
14:07
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14:21XU100
Endeks 2, 655 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 26, 765.00 milyon TL de
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14:20BALAT
Yüzde 4.88 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 138 adet işlem
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14:18TUKAS
Yüzde 7.27 oranında artışla 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 459, 119 adet işlem
-
14:17TATGD
Yüzde 6.32 oranında artışla 16.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 783 adet işlem
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14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ISCTR, AKBNK