***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035694
BIST
13:382.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,31
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
13:3817,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,4002
|Açılış
|: 17,2230
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1645
En Düşük
16,7519
13:3818,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,4903
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4636
En Düşük
17,8912
13:381.019,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 21,17
|Açılış
|: 1.019,00
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,68
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMKEL
|2,61
|26.196.385
|% 9,66
|
|FONET
|12,10
|43.508.364
|% 9,40
|
|ULUUN
|22,44
|284.185.312
|% 8,93
|
|TMSN
|31,06
|250.870.598
|% 7,33
|
|TAVHL
|50,50
|579.665.934
|% 6,72
|
|RYGYO
|4,54
|59.513.536
|% -8,28
|
|OYYAT
|78,15
|27.922.003
|% -8,06
|
|DAGHL
|30,00
|4.398.289
|% -8,03
|
|RALYH
|11,90
|49.368.712
|% -7,39
|
|TOASO
|69,00
|996.360.741
|% -5,93
|
|THYAO
|49,38
|3.215.255.218
|% 1,90
|
|SISE
|23,14
|2.022.623.462
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,31
|1.220.940.898
|% 1,26
|
|EREGL
|35,00
|1.154.502.899
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|1.112.682.930
|% 1,56
|
|SEGYO
|1,28
|325.945.561
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|460.512.698
|% 0,70
|
|TSKB
|2,43
|321.128.685
|% 0,83
|
|DOHOL
|4,17
|521.664.579
|% -1,88
|
|ODAS
|3,03
|333.057.295
|% 1,00
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1339
|17,1356
|% 2,28
|
|Euro
|18,3993
|18,4555
|% 2,68
|
|Sterlin
|21,4037
|21,5110
|% 1,79
|
|Frank
|17,4500
|17,5552
|% 1,71
|
|Riyal
|4,5526
|4,5755
|% 2,24
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,33
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|21,75
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.783
|6.953
|168,97
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,74
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,87
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,43
|