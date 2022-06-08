***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:53
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035695
BIST
14:522.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,23
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5217,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,4198
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1805
En Düşük
16,7519
14:5218,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,5262
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4995
En Düşük
17,8912
14:521.021,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 24,16
|Açılış
|: 1.021,98
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,39
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:50
|EMKEL
|2,61
|26.302.213
|% 9,66
|
|MAGEN
|13,45
|66.794.244
|% 9,44
|
|ULUUN
|22,44
|331.639.720
|% 8,93
|
|TMSN
|30,92
|299.244.166
|% 6,84
|
|FADE
|6,85
|58.471.615
|% 6,37
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,49
|68.488.609
|% -9,29
|
|RALYH
|11,83
|59.082.497
|% -7,94
|
|OYYAT
|79,20
|51.365.993
|% -6,82
|
|OZGYO
|2,66
|47.368.369
|% -6,01
|
|THYAO
|48,46
|4.132.586.574
|% 0,00
|
|SISE
|22,90
|2.424.425.116
|% -0,78
|
|SASA
|44,90
|1.594.924.473
|% 3,27
|
|KRDMD
|15,21
|1.410.433.403
|% 0,60
|
|EREGL
|34,90
|1.312.976.695
|% 0,58
|
|SEGYO
|1,27
|346.342.144
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,87
|526.222.121
|% 1,06
|
|TSKB
|2,42
|405.969.437
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,15
|609.521.757
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,82
|644.476.801
|% -1,23
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1708
|17,1776
|% 2,53
|
|Euro
|18,4678
|18,5054
|% 2,96
|
|Sterlin
|21,4920
|21,5998
|% 2,21
|
|Frank
|17,5173
|17,6229
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5647
|4,5876
|% 2,51
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,03
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.785
|6.956
|171,31
|
|Yarım
|3.279
|3.365
|82,87
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|41,43
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,17
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|