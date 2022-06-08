***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:54
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035696
BIST
14:542.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,22
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5417,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,4354
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5418,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,5418
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5151
En Düşük
17,8912
14:541.022,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 24,22
|Açılış
|: 1.022,04
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,39
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:54
|EMKEL
|2,61
|26.302.865
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|335.679.459
|% 8,83
|
|MAGEN
|13,37
|67.986.850
|% 8,79
|
|TMSN
|30,92
|301.439.603
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,78
|180.703.243
|% 6,77
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,50
|68.978.971
|% -9,09
|
|RALYH
|11,86
|60.853.855
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,60
|51.674.528
|% -6,35
|
|TETMT
|246,50
|22.790.521
|% -6,24
|
|THYAO
|48,60
|4.207.556.618
|% 0,29
|
|SISE
|22,92
|2.438.808.566
|% -0,69
|
|SASA
|44,76
|1.653.523.595
|% 2,94
|
|KRDMD
|15,19
|1.422.455.094
|% 0,46
|
|EREGL
|34,90
|1.323.145.243
|% 0,58
|
|SEGYO
|1,27
|347.889.840
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|530.008.916
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|406.993.865
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,15
|619.527.734
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,81
|647.638.337
|% -1,43
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1753
|17,1896
|% 2,60
|
|Euro
|18,4794
|18,5151
|% 3,01
|
|Sterlin
|21,4857
|21,5935
|% 2,18
|
|Frank
|17,5120
|17,6175
|% 2,08
|
|Riyal
|4,5635
|4,5864
|% 2,48
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,41
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|161,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|167,27
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|80,92
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|40,46
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,19
|