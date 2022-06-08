***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035698
BIST
14:582.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,11
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5817,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4252
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5818,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,5430
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5163
En Düşük
17,8912
14:581.021,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 24,01
|Açılış
|: 1.021,84
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,47
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:58
|EMKEL
|2,61
|26.302.865
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|336.145.580
|% 8,83
|
|MAGEN
|13,33
|68.659.038
|% 8,46
|
|TUKAS
|12,80
|181.284.471
|% 6,93
|
|TMSN
|30,92
|302.433.964
|% 6,84
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,51
|69.114.519
|% -8,89
|
|RALYH
|11,87
|61.264.663
|% -7,63
|
|OYYAT
|79,35
|51.681.917
|% -6,65
|
|TETMT
|245,90
|22.894.605
|% -6,47
|
|THYAO
|48,68
|4.228.660.473
|% 0,45
|
|SISE
|22,90
|2.442.769.418
|% -0,78
|
|SASA
|44,94
|1.671.921.580
|% 3,36
|
|KRDMD
|15,20
|1.425.256.764
|% 0,53
|
|EREGL
|34,92
|1.328.593.300
|% 0,63
|
|SEGYO
|1,27
|348.252.809
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|530.836.287
|% 0,70
|
|TSKB
|2,41
|407.206.602
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|625.793.647
|% -2,12
|
|YKBNK
|4,81
|648.097.045
|% -1,43
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1763
|17,1794
|% 2,54
|
|Euro
|18,4803
|18,5163
|% 3,02
|
|Sterlin
|21,4779
|21,5856
|% 2,14
|
|Frank
|17,5140
|17,6195
|% 2,09
|
|Riyal
|4,5626
|4,5855
|% 2,46
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|23,82
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|167,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,49
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,44
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,72
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,18
|
Seans Raporu
14:58
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15:13AKSUE
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15:11XU030
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15:11XU100
Endeks 2, 643 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 31, 109.00 milyon TL de
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15:11RNPOL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 13.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 916 adet işlem