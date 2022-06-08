***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:58
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035701
BIST
14:342.650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:3417,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4258
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1800
En Düşük
16,7519
14:3418,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,5266
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4999
En Düşük
17,8912
14:341.021,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 23,56
|Açılış
|: 1.021,39
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,71
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:34
|EMKEL
|2,61
|26.293.963
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,54
|319.888.951
|% 9,42
|
|MAGEN
|13,33
|61.668.594
|% 8,46
|
|FONET
|11,96
|56.297.722
|% 8,14
|
|TUKAS
|12,87
|169.607.370
|% 7,52
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,51
|65.767.222
|% -8,89
|
|RALYH
|11,86
|56.678.211
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,65
|48.660.399
|% -6,29
|
|TOASO
|69,05
|1.114.493.179
|% -5,86
|
|THYAO
|48,90
|3.869.422.303
|% 0,91
|
|SISE
|23,00
|2.310.991.626
|% -0,35
|
|KRDMD
|15,27
|1.318.373.490
|% 0,99
|
|EREGL
|34,92
|1.270.227.118
|% 0,63
|
|SASA
|44,14
|1.236.726.048
|% 1,52
|
|SEGYO
|1,27
|343.494.255
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|498.818.262
|% 0,70
|
|TSKB
|2,42
|394.969.816
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,17
|577.290.034
|% -1,88
|
|YKBNK
|4,82
|620.022.480
|% -1,23
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1705
|17,1800
|% 2,54
|
|Euro
|18,4642
|18,4999
|% 2,93
|
|Sterlin
|21,4871
|21,5948
|% 2,18
|
|Frank
|17,5171
|17,6227
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5622
|4,5851
|% 2,45
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,41
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|161,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|167,27
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|80,92
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|40,46
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,19
|
Seans Raporu
14:34
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