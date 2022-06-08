***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 14:00
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035704
BIST
14:162.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,68
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
14:1617,1725
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,4183
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1725
En Düşük
16,7519
14:1618,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 0,5214
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,4947
En Düşük
17,8912
14:161.020,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 22,41
|Açılış
|: 1.020,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.021,68
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:15
|FONET
|12,13
|46.462.692
|% 9,67
|
|EMKEL
|2,61
|26.277.329
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,42
|309.013.940
|% 8,83
|
|TMSN
|31,18
|274.678.003
|% 7,74
|
|TUKAS
|12,88
|160.344.539
|% 7,60
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,51
|63.407.665
|% -8,89
|
|OYYAT
|78,00
|45.466.091
|% -8,24
|
|RALYH
|11,84
|55.335.128
|% -7,86
|
|TOASO
|68,90
|1.085.090.663
|% -6,07
|
|THYAO
|49,08
|3.504.964.484
|% 1,28
|
|SISE
|23,10
|2.121.673.148
|% 0,09
|
|KRDMD
|15,33
|1.258.357.674
|% 1,39
|
|EREGL
|35,04
|1.209.804.425
|% 0,98
|
|SASA
|44,20
|1.198.125.856
|% 1,66
|
|SEGYO
|1,27
|335.604.961
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|467.441.416
|% 0,70
|
|TSKB
|2,44
|363.411.543
|% 1,24
|
|DOHOL
|4,18
|540.074.243
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,84
|572.665.893
|% -0,82
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1607
|17,1663
|% 2,46
|
|Euro
|18,4625
|18,4965
|% 2,91
|
|Sterlin
|21,4759
|21,5836
|% 2,13
|
|Frank
|17,5130
|17,6185
|% 2,08
|
|Riyal
|4,5618
|4,5846
|% 2,44
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,23
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|148,00
|
|Tam
|6.768
|6.938
|153,56
|
|Yarım
|3.271
|3.356
|74,28
|
|Çeyrek
|1.641
|1.678
|37,14
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,27
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30TATGD
Yüzde 6.45 oranında artışla 17.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 513, 301 adet işlem
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14:29DGGYO
Yüzde 4.32 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 887 adet işlem
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14:27AKSA
Yüzde 5.08 oranında artışla 63.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 313, 628 adet işlem
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14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 83 artarak (% 0.16 ) 2, 939
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14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SEGYO, EKGYO, TSKB