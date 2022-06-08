***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2022 13:59
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035702
BIST
17:572.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -108,59
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.538
17:5717,1291
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3749
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:5718,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4774
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:571.019,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 21,92
|Açılış
|: 1.019,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ACSEL
|55,35
|22.522.801
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.043.795
|% 9,66
|
|FONET
|11,90
|92.619.434
|% 7,59
|
|ULUUN
|22,04
|592.956.891
|% 6,99
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|OYYAT
|76,50
|87.552.543
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.344.562
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.756.565.232
|% -9,95
|
|RYGYO
|4,46
|109.325.792
|% -9,90
|
|THYAO
|46,68
|6.568.808.163
|% -3,67
|
|SISE
|21,80
|3.839.961.380
|% -5,55
|
|SASA
|42,90
|2.917.182.355
|% -1,33
|
|KRDMD
|14,58
|2.553.993.792
|% -3,57
|
|EREGL
|34,10
|2.462.109.386
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,69
|1.020.011.671
|% -5,28
|
|SEGYO
|1,25
|425.269.386
|% 3,31
|
|DOHOL
|3,98
|1.132.904.946
|% -6,35
|
|TSKB
|2,29
|636.019.880
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,57
|1.134.142.287
|% -6,35
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1103
|17,1291
|% 2,24
|
|Euro
|18,4162
|18,4507
|% 2,66
|
|Sterlin
|21,3802
|21,4874
|% 1,67
|
|Frank
|17,4702
|17,5754
|% 1,83
|
|Riyal
|4,5419
|4,5647
|% 2,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,11
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,02
|