***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2022 10:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044200
BIST
10:022.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,10
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.426
En Düşük
2.423
10:0217,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0471
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:0217,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
10:02969,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,23
|Açılış
|: 969,60
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:02
|RUBNS
|16,63
|11.749.178
|% 9,99
|
|AYES
|21,48
|434.013
|% 7,19
|
|SMRTG
|29,30
|50.049.149
|% 6,78
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|FONET
|14,82
|1.000.618
|% 6,39
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|IZINV
|17,60
|100.833
|% -1,57
|
|DOBUR
|41,26
|568.899
|% -1,57
|
|IHGZT
|0,64
|1.304
|% -1,54
|
|THYAO
|49,08
|57.767.693
|% -0,24
|
|SMRTG
|29,30
|50.049.149
|% 6,78
|
|SISE
|21,44
|42.494.837
|% 0,09
|
|GARAN
|14,18
|33.106.287
|% -0,49
|
|TUPRS
|243,70
|24.572.512
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,83
|22.804.210
|% -0,35
|
|IHEVA
|0,97
|4.322.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,30
|17.764.425
|% -0,46
|
|TSKB
|2,04
|4.845.070
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|33.106.287
|% -0,49
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3053
|17,3151
|% 0,27
|
|Euro
|17,5538
|17,5649
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,6998
|20,8036
|% 0,08
|
|Frank
|17,6937
|17,8003
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5970
|4,6200
|% 0,32
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,22
|
|Altın Gr.
|969
|970
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.502
|6.592
|6,00
|
|Yarım
|3.182
|3.223
|3,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,17
|