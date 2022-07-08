***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2022 10:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044207
BIST
10:012.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,67
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.426
En Düşük
2.423
10:0117,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0498
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:0117,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
10:01969,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,17
|Açılış
|: 969,55
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:01
|RUBNS
|16,63
|7.431.032
|% 9,99
|
|FONET
|14,84
|312.337
|% 6,53
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|IZFAS
|2,61
|15.396
|% 5,67
|
|COSMO
|10,50
|174.525
|% 5,00
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|IZINV
|17,53
|13.691
|% -1,96
|
|TUKAS
|13,90
|976.002
|% -1,91
|
|BANVT
|110,20
|27.109
|% -1,34
|
|OYAKC
|13,16
|349.035.712
|% 0,08
|
|ODAS
|2,82
|348.795.381
|% -0,35
|
|MAKIM
|13,98
|129.224.985
|% 0,22
|
|POLHO
|4,63
|119.761.320
|% 0,22
|
|MGROS
|49,22
|95.649.885
|% 0,04
|
|ODAS
|2,82
|348.795.381
|% -0,35
|
|OYAKC
|13,16
|349.035.712
|% 0,08
|
|POLHO
|4,63
|119.761.320
|% 0,22
|
|MOBTL
|1,71
|35.922.047
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,21
|32.765.747
|% -0,45
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3052
|17,3178
|% 0,29
|
|Euro
|17,5626
|17,5751
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7126
|20,8165
|% 0,14
|
|Frank
|17,6996
|17,8062
|% 0,34
|
|Riyal
|4,5972
|4,6202
|% 0,32
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|2,14
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.500
|6.596
|10,00
|
|Yarım
|3.181
|3.225
|5,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,51
|