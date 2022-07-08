***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2022 10:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044209
BIST
10:082.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,56
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.429
En Düşük
2.423
10:0817,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0454
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3219
En Düşük
17,1768
10:0817,5394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0236
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,6068
En Düşük
17,4576
10:08969,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,42
|Açılış
|: 969,58
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler10:08
|RUBNS
|16,63
|13.577.181
|% 9,99
|
|SMRTG
|30,16
|129.634.783
|% 9,91
|
|IZFAS
|2,71
|641.024
|% 9,72
|
|AYES
|21,48
|434.013
|% 7,19
|
|BALAT
|12,90
|39.319
|% 6,52
|
|MIATK
|29,40
|287.637
|% -4,92
|
|ESCOM
|18,84
|1.002.130
|% -3,73
|
|BASCM
|3,50
|8.691
|% -2,78
|
|BOSSA
|58,50
|1.567.963
|% -2,26
|
|YONGA
|21,50
|20.920
|% -2,09
|
|THYAO
|49,12
|138.392.711
|% -0,16
|
|SISE
|21,56
|130.853.882
|% 0,65
|
|SMRTG
|30,16
|129.634.783
|% 9,91
|
|EREGL
|26,30
|72.524.555
|% 0,31
|
|GARAN
|14,13
|55.107.627
|% -0,84
|
|IHLAS
|0,52
|6.273.178
|% 4,00
|
|YKBNK
|4,29
|39.280.205
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,83
|23.656.074
|% -0,35
|
|SISE
|21,56
|130.853.882
|% 0,65
|
|ODAS
|2,83
|17.208.185
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3021
|17,3134
|% 0,26
|
|Euro
|17,5336
|17,5394
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,7108
|20,8147
|% 0,13
|
|Frank
|17,6963
|17,8029
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5977
|4,6208
|% 0,33
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,68
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.497
|6.597
|11,00
|
|Yarım
|3.180
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,47
|