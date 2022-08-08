***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 17:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052992
BIST
17:102.799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 48,30
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:1017,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:1018,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0966
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:101.030,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.030,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:10
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.145.101
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|153.880.277
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.828.471
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.952.731
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|27.653.956
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|214.510.539
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|249.274.782
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,90
|4.331.155.766
|% 1,20
|
|EKGYO
|3,47
|2.364.492.134
|% -0,86
|
|EREGL
|28,58
|1.909.167.851
|% 3,63
|
|SISE
|23,96
|1.641.015.139
|% 2,39
|
|SASA
|52,40
|1.599.096.483
|% 5,22
|
|EKGYO
|3,47
|2.364.492.134
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,32
|853.114.416
|% 4,98
|
|TSKB
|3,23
|1.155.594.572
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,20
|1.287.680.950
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,22
|747.930.375
|% 2,43
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9446
|17,9523
|% 0,22
|
|Euro
|18,3185
|18,3379
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,7025
|21,8113
|% 0,67
|
|Frank
|18,7611
|18,8741
|% 1,15
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,18
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|9,98
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|7,53
|
|Cumhuriyet
|6.874
|6.978
|28,00
|
|Tam
|6.916
|6.972
|-18,00
|
|Yarım
|3.370
|3.409
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|0,38
|
Seans Raporu
17:10
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-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 97 artarak (% 2.03 ) 3, 016
-
17:24XU100
Endeks 2, 798 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 40, 323.00 milyon TL de
-
17:24KONKA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 830, 970 adet işlem
-
17:21SEKUR
Yüzde 6.03 oranında artışla 14.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 521 adet işlem
-
17:19XU100
Endeks 2, 801 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 39, 831.00 milyon TL de