***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060965
BIST
13:403.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 19,06
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:4018,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:4018,0711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:40998,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,53
|Açılış
|: 998,90
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:38
|ORGE
|12,98
|53.430.672
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|2.294.260
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.610.398
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|84.865.775
|% 9,95
|
|AYEN
|26,56
|162.256.877
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.578.965
|% -9,97
|
|VKING
|7,15
|6.602.121
|% -6,41
|
|ISFIN
|8,30
|41.372.111
|% -6,21
|
|FADE
|9,37
|150.430.751
|% -5,35
|
|YKBNK
|8,13
|5.039.298.470
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,50
|4.103.695.584
|% -0,45
|
|EKGYO
|4,88
|3.485.843.938
|% 8,20
|
|THYAO
|74,10
|3.146.509.451
|% 0,61
|
|ISCTR
|10,55
|2.455.656.119
|% 0,19
|
|EKGYO
|4,88
|3.485.843.938
|% 8,20
|
|YKBNK
|8,13
|5.039.298.470
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,50
|4.103.695.584
|% -0,45
|
|ISCTR
|10,55
|2.455.656.119
|% 0,19
|
|VAKBN
|10,77
|1.963.639.126
|% 6,85
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2366
|% 0,01
|
|Euro
|18,0586
|18,0680
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,8750
|20,9796
|% -0,28
|
|Frank
|18,4409
|18,5520
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,06
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,88
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,10
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.768
|6.846
|6,00
|
|Yarım
|3.298
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|0,55
|