***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:39
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060967
BIST
12:453.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,17
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:4518,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:4518,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0359
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:451.000,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.000,20
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,49
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ORGE
|12,98
|53.022.854
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.985.551
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.483.161
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.093.584
|% -9,97
|
|AYEN
|27,02
|102.809.083
|% -8,41
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|DMSAS
|8,50
|9.893.427
|% -5,56
|
|ISFIN
|8,36
|37.913.211
|% -5,54
|
|YKBNK
|8,08
|4.404.810.397
|% -2,42
|
|AKBNK
|15,34
|3.568.904.447
|% -1,48
|
|EKGYO
|4,84
|3.180.801.765
|% 7,32
|
|THYAO
|74,30
|2.848.659.083
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,32
|1.978.260.231
|% -1,99
|
|EKGYO
|4,84
|3.180.801.765
|% 7,32
|
|YKBNK
|8,08
|4.404.810.397
|% -2,42
|
|AKBNK
|15,34
|3.568.904.447
|% -1,48
|
|ISCTR
|10,32
|1.978.260.231
|% -1,99
|
|VAKBN
|10,76
|1.803.496.078
|% 6,75
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2296
|18,2397
|% 0,03
|
|Euro
|18,0785
|18,0872
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8630
|20,9677
|% -0,34
|
|Frank
|18,4660
|18,5773
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,06
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,31
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.299
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|0,74
|