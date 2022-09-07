***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:39
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060968
BIST
12:293.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,41
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:2918,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:2918,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:29999,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,31
|Açılış
|: 999,68
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,24
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ORGE
|12,98
|50.659.507
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.306.753
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|83.862.933
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.977.128
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|DMSAS
|8,45
|9.263.872
|% -6,11
|
|ALKA
|66,60
|31.856.028
|% -5,60
|
|SANEL
|10,15
|1.167.937
|% -5,58
|
|YKBNK
|8,10
|4.170.909.105
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,35
|3.374.294.927
|% -1,41
|
|EKGYO
|4,84
|3.086.560.500
|% 7,32
|
|THYAO
|74,25
|2.678.838.085
|% 0,81
|
|ISCTR
|10,35
|1.880.113.794
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,84
|3.086.560.500
|% 7,32
|
|YKBNK
|8,10
|4.170.909.105
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,35
|3.374.294.927
|% -1,41
|
|ISCTR
|10,35
|1.880.113.794
|% -1,71
|
|VAKBN
|10,86
|1.761.162.154
|% 7,74
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2180
|18,2514
|% 0,09
|
|Euro
|18,0768
|18,0864
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8709
|20,9756
|% -0,30
|
|Frank
|18,4703
|18,5816
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8389
|4,8631
|% 0,08
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|3,13
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.772
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.300
|3.346
|7,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,25
|93,25
|0,42
|