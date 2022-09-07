***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:40
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060969
BIST
13:203.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 17,99
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
13:2018,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
13:2018,0696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
13:20999,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,26
|Açılış
|: 999,84
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ORGE
|12,98
|53.285.400
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|2.294.260
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.576.243
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.624.576
|% 9,95
|
|AYEN
|26,56
|160.203.736
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.523.720
|% -9,97
|
|VKING
|7,21
|6.521.769
|% -5,63
|
|ISFIN
|8,37
|40.234.693
|% -5,42
|
|FADE
|9,40
|147.103.866
|% -5,05
|
|YKBNK
|8,12
|4.720.366.170
|% -1,93
|
|AKBNK
|15,52
|3.853.157.395
|% -0,32
|
|EKGYO
|4,84
|3.326.814.010
|% 7,32
|
|THYAO
|74,20
|3.049.469.878
|% 0,75
|
|ISCTR
|10,53
|2.217.740.762
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,84
|3.326.814.010
|% 7,32
|
|YKBNK
|8,12
|4.720.366.170
|% -1,93
|
|AKBNK
|15,52
|3.853.157.395
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,53
|2.217.740.762
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,82
|1.909.365.172
|% 7,34
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2288
|18,2409
|% 0,04
|
|Euro
|18,0626
|18,0696
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8725
|20,9772
|% -0,29
|
|Frank
|18,4515
|18,5627
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,06
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|3,13
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.779
|6.857
|17,00
|
|Yarım
|3.303
|3.349
|10,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,13
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|0,52
|